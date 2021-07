Incidente in autostrada A4: morto Claudio Negrisoli, 68enne di Castenedolo

È morto sul colpo dopo lo schianto in auto contro un tir

E' il 68enne Claudio Negrisoli, imprenditore residente nel villaggio Geroldi di Castenedolo, la vittima del terribile incidente avvenuto giovedì sera tra i caselli di Sirmione e Desenzano, in direzione Milano.

Negrisoli è morto sul colpo dopo essersi schiantato con la sua Volkswagen Golf, contro un tir fermo in una piazzola di sosta a lato della corsia d'emergenza. L'auto si è letteralmente infilata sotto il rimorchio del camion e l'abitacolo è stato falciato: per il 68enne non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento di ambulanze e vigili del fuoco.