Incidente in autostrada A4 tra Sirmione e Desenzano: morto 68enne

Drammatico incidente giovedì sera, verso le 21, tra i caselli di Sirmione e Desenzano dell'autostrada A4, in direzione Milano.

Un bresciano di 68 anni è morto sul colpo, dopo essersi schiantato con la sua Volkswagen Golf, contro un tir fermo in una piazzola di sosta a lato della corsia d'emergenza. L'auto si è letteralmente infilata sotto il rimorchio del camion e l'abitacolo è stato falciato: per il 68enne non c'è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento di ambulanze e vigili del fuoco.

Ancora da chiarire le cause del sinistro. Potrebbe essere stato provocato da una distrazione o, più probabilmente, da un improvviso colpo di sonno. Le generalità della vittima verranno rese note in giornata.