Terribile caduta dallo scooter sulla Provinciale: muore a 49 anni

Ancora sangue sulle strade del Bresciano. A poche ore dall’incidente costato la vita al 62enne di Tremosine Costante Facchini , un uomo di 49 anni è deceduto a Capriano del Colle in seguito a una terribile caduta dallo scooter.

Stando alle prime informazioni trapelate, il 49enne stava percorrendo la provinciale 11 per raggiungere la sua abitazione di Azzano Mella: per cause al vaglio della polizia stradale, avrebbe perso il controllo dello scooter Piaggio. Sbalzato dalla sella, poi rovinato sull’asfalto: per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare.

L’allarme è stato lanciato verso le 15.30 di oggi (giovedì 2 febbraio) da alcuni automobilisti di passaggio: all’arrivo dei sanitari del 118 l’uomo era riverso esanime sull’asfalto. Inutili, purtroppo, i disperati tentativi di fare ripartire il suo cuore.