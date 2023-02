Il dramma di Costante, morto schiacciato dal suo trattore

La sbandata per evitare una betoniera, poi il ‘volo’ fatale nel dirupo che costeggia la strada. È Costante Facchini, 62enne titolare di un’azienda agricola di Tremosine, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto verso le 9 di oggi (giovedì 2 febbraio) nel Comune dell'alto Garda.

Stando ad una prima ricostruzione, il 62enne (di casa in paese) stava percorrendo via Pertica con un trattore quando - pare per evitare una betoniera - avrebbe sterzato, finendo fuori strada. Il mezzo agricolo si è ribaltato in un dirupo: il 62enne, sbalzato fuori dalla cabina, avrebbe quindi provato a girare il trattore finendo per essere travolto. Inutili purtroppo i soccorsi: i medici del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza e dell'elisoccorso, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso.

I carabinieri di Salò hanno effettuato i rilievi dell'incidente: sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità del conducente della betoniera.