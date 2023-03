Si addormenta alla guida mentre consegna il pane e si schianta contro un camion

Fratture al femore e al bacino, oltre a vari ematomi: non sarebbe in pericolo di vita ma i medici in serata non avevano ancora sciolto la prognosi. Sono queste le condizioni dell'operaio di 51 anni, originario dello Sri Lanka, che martedì mattina in tangenziale, tra Calcinato e Bedizzole, ha perso il controllo del suo furgone - probabilmente per un colpo di sonno: era in giro da prima dell'alba a consegnare pane - fino a schiantarsi con un camion che trasportava latte e viaggiava in direzione opposta.

L'incidente

Tutto è successo poco prima delle 9 all'altezza dello svincolo di Calcinato. Il 51enne procedeva dal Garda in direzione della città: si sarebbe addormentato alla guida. Illeso il camionista, un 34enne di Travagliato, che avrebbe riferito di non aver potuto fare niente per evitarlo. Il ferito sarebbe stato anche sbalzato fuori dall'abitacolo: è vivo solo per un irripetibile colpo di fortuna.

I soccorsi

E' stato soccorso dall'automedica di Montichiari e da un'ambulanza di Soccorso Pubblico Calcinato, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale, al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso. A supporto anche i Vigili del Fuoco di Castiglione, intervenuti anche con una autogru. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Desenzano: sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale, per la complicata gestione della viabilità (strada chiusa e traffico in tilt).