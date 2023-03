Violento frontale in tangenziale: un ferito grave e traffico in tilt

Spaventoso incidente, poco prima delle 9 di oggi (martedì 14 marzo), lungo la tangenziale sud. Stando alle prime informazioni trapelate, un camion e un furgoncino si sono scontrati frontalmente all’altezza dello svincolo di Calcinato. L’impatto sarebbe stato piuttosto violento e ad avere la peggio è stato il conducente del furgone: un uomo di 51 anni. Soccorso dai volontari del 118 - sopraggiunti a bordo di un’ambulanza - e dai vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere (Mn), il 51enne è stato poi trasportato e ricoverato d’urgenza al Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche. Illeso, invece, il camionista.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: segnalati rallentamenti e code in direzione della città. Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, la tangenziale è stata chiusa, ma solo per chi viaggia in direzione di Brescia, nel tratto in cui si è verificato l'incidente. Per i veicoli provenienti da Verona è quindi stata istituita l'uscita obbligatoria a Calcinato. Sul posto ci sono due pattuglie della polizia stradale, che si stanno occupando di ricostruire la dinamica, e una della polizia locale del comando intercomunale di Lonato - Bedizzole - Calcinato che sta gestendo la viabilità.