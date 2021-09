Pauroso incidente con la moto, ragazzo di 17 anni in prognosi riservata

Migliorano le condizioni del 17enne di Brescia rimasto ferito nell’incidente di via Attilio Franchi, all’incrocio con via Crotte e tangenziale Ovest a Brescia: rimane in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

I fatti risalgono a martedì 28 settembre: erano le 20.30 quando il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato contro una Ford Fiesta mentre stava svoltando a sinistra. Dopo l’impatto il 17enne è caduto rovinosamente a terra. Alla guida dell’auto un uomo di 53 anni di Brescia.

Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca. A causa della caduta il 17enne ha perso del sangue ed è stato portato d’urgenza al Civile di Brescia dov’è stato ricoverato in codice rosso. Le indagini sono a cura della Polizia locale di Brescia.