Incidente con la moto all'incrocio, ragazzo gravissimo in ospedale

E’ grave il ragazzo ricoverato martedì sera in ospedale dopo il terribile incidente a Brescia. Il violento impatto è avvenuto in via Attilio Franchi, all’incrocio con tangenziale Ovest e via Crotte.

Intorno alle 20.30, il giovane, in sella alla sua moto - per cause ancora da chiarire - si è scontrato contro una Ford Fiesta, mentre uno dei veicoli stava svoltando, ed è caduto rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca. A causa della caduta il 17enne ha perso molto sangue ed è stato portato d’urgenza al Civile di Brescia, dov’è stato ricoverato in codice rosso. Al momento non è possibile sapere lo stato di salute del ragazzo. Le indagini sono a cura della Polizia locale di Brescia.