Incidente mortale sulla A21: code chilometriche, bloccata anche la Statale

Tre i feriti in ospedale

È un camionista la vittima del terribile incidente tra due tir e un'auto, avvenuto verso le 4.20 di mercoledì sull'autostrada A21, all'altezza di Pontevico.

Nell' incidente sono rimaste ferite anche tre persone: un automobilista di 49 anni e la passeggera 51enne al suo fianco (entrambi di Soresina, non sono in pericolo di vita) e il secondo camionista, un flerese di 34 anni portato all'ospedale di Manerbio in codice verde.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico: è stata necessaria una prolungata chiusura dell'autostrada in direzione Sud, per rimuovere i mezzi pesanti e il carico perso sulla carreggiata. Si segnalavano code dopo oltre 6 ore.



Causa deviazione del traffico, completamente bloccata anche la Statale 45bis, con due tamponamenti a Manerbio e a Pontevico, che hanno ulteriormente peggiorato la situazione.