Schianto frontale e maxi-carambola: caos sulla Provinciale, 6 km di coda

Lo scontro tra tre auto si è verificato poco prima delle 7.30 all'altezza di Gavardo. Strada chiusa per circa 2 ore

Traffico bloccato per circa due ore, martedì mattina, sulla 45bis all'altezza di Gavardo. Tre i veicoli coinvolti in una maxi carambola, la cui dinamica esatta è al vaglio della Polizia Stradale di Brescia intervenuta sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 7.30, una Seat e una Mercedes si sarebbero scontrate frontalmente, urtando inoltre contro la fiancata di un'Audi (la cui ruota posteriore sinistra si è poi staccata).

La circolazione è stata interrotta fino alle 9.30 per consentire le operazioni di soccorso e di sgombero delle autovetture coinvolte. Lunghe code di automobili si sono formate intorno all'arteria stradale. Poco prima delle 10 vi erano ancora 6 chilometri di coda. Nello scontro è rimasto ferito un uomo che è stato trasportato in codice giallo alla Poliambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.