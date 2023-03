Rogo in un bar di paese: vendetta contro i gestori?

Incendio a Sabbio Chiese, rogo al bar Soul Cafè di Via Piazza Rocca: ignoti (per ora) sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica dando fuoco ai tavolini e ai plateatici esterni, procurando danni ingenti anche alle fioriere e all'insegna. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Salò: in accordo con i primi rilievi dei Vigili del Fuoco, non ci sarebbero dubbi sull'origine dolosa del rogo.

L'incendio è divampato sabato notte intorno alle 2: tempo pochi minuti e le fiamme hanno divorato tavolini e fioriere. I residenti hanno dato l'allarme, i pompieri sono intervenuti subito: il plateatico è andato distrutto ma almeno si sono evitati danni strutturali. L'ipotesi è che qualcuno possa aver agito per ripicca o per vendetta: ma con chi ce l'aveva? E per quale motivo? Indagini in corso.