Frana la montagna, crollano massi sull'asfalto: strada chiusa, paese isolato

Una frana in notturna ha spezzato in due il paese: sarebbero almeno una trentina le persone residenti a Vesta di Idro e attualmente isolate, in quanto l'unica strada per raggiungere la frazione è ancora chiusa (e lo sarà fino a nuovo ordine) per motivi di sicurezza. Nella notte tra sabato e domenica massi e detriti sono ruzzolati dalla montagna: nessuno si è fatto male, per fortuna, e la carreggiata è stata rapidamente ripulita. Ma rimane il problema della messa in sicurezza: altro materiale potrebbe staccarsi dalla montagna, che quindi necessita di essere bonificata.

L'ordinanza

Lo riferisce il sindaco Aldo Armani nell'ordinanza “contingibile e urgente” pubblicata domenica: la caduta di massi dalla scarpata è stata provocato da uno smottamento a sua volta causato dal maltempo di questi ultimi giorni: altro materiale a monte della strada è a rischio caduta. L'ordinanza prevede la chiusura totale della strada di Via Vantone, in direzione Vesta, per circa 250 metri a partire dal civico 31. Questo, scrive il sindaco, “al fine di tutelare la pubblica incolumità e realizzare i lavori di messa in sicurezza che si renderanno necessari”.

Il tratto di strada sarà chiuso al traffico sia veicolare che pedonale. Le disposizioni sono in vigore dalle 11 di domenica e lo saranno fino a nuovo ordine. Già disposta l'apposita segnaletica: già annunciati controlli della Polizia Locale.