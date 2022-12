Il dramma di Aurelio, ucciso da un malore in discoteca 

Stava trascorrendo la serata in un locale del suo paese, all'insegna della spensieratezza e del ballo liscio, quando è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Aurelio Gheza - per tutti 'Elio'- è stato trovato privo di vita nei bagni della storica discoteca "Le Fontanelle" di via Toroselle a Esine.

Il dramma nella notte tra mercoledì e giovedì: la chiamata ai soccorsi è scattata verso mezzanotte ma i sanitari, arrivati sul posto in pochi minuti, non avrebbero potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo: aveva 67 anni e viveva da sempre nella frazione Sacca di Esine. Rimasto vedovo diversi anni fa, lascia nel dolore due sorelle e gli adorati nipoti.

La salma dell'uomo riposa alla sala del commiato Panighetti di via Chiosi a Esine. L'ultimo saluto sarà celebrato nella chiesa parrocchiale di Sacca alle 14 di sabato 31 dicembre.