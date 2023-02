Ladro senza cuore: rubati i trucchi delle donne malate di cancro

Ladro (o ladra) senza cuore all'ospedale di Esine: rubati i trucchi (fondotinta, cipria, rossetti e altro ancora) che sarebbero stati regalati alle donne malate di cancro. Il colpo è andato a segno nella biblioteca adiacente al Day Hospital del nosocomio camuno, che all'interno ospita un armadietto a disposizione dell'Andos Valcamonica e Sebino, la sezione locale dell'Associazione nazionale donne operate al seno.

"Sei un verme, vergognati"

E' la stessa Andos a darne notizia: "Sono state rubate delle beauty bag colme di prodotti per il trucco, tutti testati dermatologicamente, da regalare alle donne colpite da tumore al seno o da altre patologie oncologiche che partecipano alle sessioni di trucco gratuite guidate da estetiste esperte che insegnano loro i vari trucchi per coprire eventuali difetti che compaiono durante le cure", scrive la presidente Flavia Glisenti.

"Caro Arsenio Lupin - continua Glisenti - spero tu non debba mai avere in famiglia un malato di cancro, perché potresti pentirti amaramente del tuo inqualificabile gesto. Come li hai presi, se hai una coscienza li puoi riportare. Se qualcuno di voi ha visto qualcosa ci faccia sapere anche in forma anonima. Sei un verme, vergognati". Nel frattempo è già stata presentata denuncia alle forze dell'ordine.