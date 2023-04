Ragazzino di 13 anni trovato privo di sensi nel bosco

La gita di Pasquetta sul Monte Orfano è finita malissimo per un gruppo di adolescenti della zona: uno di loro sarebbe improvvisamente crollato al suolo, perdendo i sensi. L’allarme è stato lanciato verso le 14.30 di ieri, lunedì 10 aprile, dalla collina che sovrasta Coccaglio e Rovato.

I primi a soccorrere il ragazzino di 13 anni sono stati gli agenti del comando di polizia locale del Monte Orfano che erano già sul posto per sorvegliare la zona, meta di centinaia di persone nei giorni di festa. Poi sono arrivati i vigili del fuoco e l'unità di soccorso dei volontari di Bornato.

Stando a quanto ricostruito, il 13enne si sarebbe sentito male all’improvviso, forse a causa di un eccessivo consumo di bevande alcoliche, svenendo davanti agli amici che avrebbero immediatamente chiesto aiuto. All’arrivo dei sanitari, l’adolescente si sarebbe ripreso, per fortuna: è stato trasportato, a bordo di un’autolettiga, all’ospedale di Chiari. Il ricovero è avvenuto in codice giallo: le sue condizioni non sono quindi preoccupanti.