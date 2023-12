Armato di coltello, rapinava le donne alla fermata della metro

Sempre le stesse vittime, le più deboli e indifese. Sempre lo stesso luogo e modus operandi, violento e spietato. Un giovane di 25 anni, cittadino del Gambia, è stato arrestato nei giorni scorsi a Firenze, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia.

Per gli inquirenti, il 25enne è un vero e proprio rapinatore seriale di anziane, tutte colpite alla stazione della metropolitana di Brescia Due. Le indagini condotte dai carabinieri di Brescia hanno permesso di identificare il giovane uomo, attribuendogli tre rapine avvenute tra le fine di luglio e l'inizio agosto.

Il suo modus operandi, da vero seriale, era sempre lo stesso: si appostava all'ingresso della stazione già dalle prime ore del mattino e, dopo aver individuato la propria ‘preda’, si avvicinava minacciandola con un coltello per farsi consegnare il denaro.

Le manette sono scattate mercoledì 29 novembre, quando il 25enne è stato individuato dai carabinieri alla Stazione di Santa Maria Novella di Firenze. Per lui, come deciso dal giudice, si sono aperte le porte del carcere.