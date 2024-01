Armato di pistola rapina negozio di abbigliamento: arrestato

È accusato di rapina a mano armata ai danni di un'attività commerciale di Venturina Terme, frazione del comune di Campiglia Marittima, nella provincia di Livorno, un 33enne di Rudiano arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, erano circa le 19.30 di giovedì 28 dicembre quando l'uomo si è introdotto in un negozio di abbigliamento del centro della frazione livornese durante le operazioni di chiusura. In pochissimo tempo si è avvicinato alla titolare e dopo averle mostrato il calcio di una pistola (non è chiaro se vera o giocattolo) le ha intimato di dargli tutti i soldi che aveva (circa 1.600 euro) e poi è fuggito.

La donna, sotto choc per l'accaduto, ha immediatamente chiamato i carabinieri ai quali ha fornito un'accurata descrizione del malvivente che per l'occasione aveva agito a volto scoperto. Il suo modus operandi, unito all'identikit fornito e all'ottima conoscenza del territorio da parte delle forze dell'ordine, ha condotto gli investigatori verso l'unica figura compatibile con il reato commesso.

Venerdì mattina, 5 gennaio, il 33enne è stato raggiunto nella sua abitazione, insieme ai colleghi bresciani, e per lui sono scattate le manette. Successivamente è stato trasferito nel carcere cittadino di Canton Mombello.