I serbatoi sono vuoti: stop all'acqua per le piscine e l'irrigazione dei giardini

Emergenza idrica a Tremosine: dopo il caos dello scorso fine settimana, con lo stop all'erogazione dell'acqua per diverse ore, il sindaco Battista Girardi (su indicazione di Acque Bresciane, il gestore del ciclo idrico) ha deciso di correre ai ripari, firmando un'ordinanza che fino al 15 settembre consentirà l'utilizzo della risorsa idrica solo per il consumo umano e usi igienico-sanitari.

L'ordinanza

“Il provvedimento è necessario – si legge in una nota del Comune – per garantire a tutta la popolazione la sufficiente e necessaria quantità di acqua potabile durante il periodo estivo. A partire da oggi (martedì 14 giugno, ndr) e fino al 15 settembre viene pertanto vietato l'utilizzo dell'acqua potabile per l'irrigazione di orti e giardini, per il lavaggio di automezzi, per il riempimento di piscine e quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano”.

Il divieto vale per i residenti, e ovviamente per i turisti: per questo sono stati pubblicati avvisi anche in inglese e in tedesco. Per chi sgarra sono previste sanzioni da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Gli agenti di Polizia Locale sono stati incaricati di verificare l'osservanza dell'ordinanza.