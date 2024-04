La scuola di polizia resterà a Brescia, Castelletti: "Accolto il mio appello. Eroga servizi fondamentali"

La Polgai resterà a Brescia: lo ha detto il ministro dell’Interno Piantedosi, durante il question time alla Camera. La Scuola di Polizia Giudiziaria, Amministrativa e Investigativa si trova da anni in città, nel quartiere di via Veneto. Assieme a quella di Pescara, è una delle due sole sedi della scuola in tutta Italia. Sul finire dello ascorso anno, però, alcune indiscrezioni avevano ventilato un possibile trasferimento dell’istituto in un’altra sede di proprietà del Demanio - più precisamente a Montichiari, presso l’ex Caserma Serini, struttura militare dismessa da anni. In quell’occasione, la sindaca di Brescia Laura Castelletti aveva inviato un appello al ministro Piantedosi. “Evidentemente” commenta Castelletti “ha compreso l’importanza che una tale Istituzione riveste per un Comune come il nostro”.

“La Polgai” prosegue la sindaca “è perfettamente inserita nel contesto di via Veneto e rappresenta un importante punto di riferimento per la zona, visto anche il gran numero di giovani provenienti da tutta Italia che vi trascorre il periodo di formazione. Eroga, inoltre, servizi fondamentali, tra cui l'utilizzo del poligono di tiro, di cui usufruisce anche la Polizia Locale del Comune di Brescia, e la mensa, che viene usata da altri comparti pubblici come la Polizia Stradale, la Guardia di Finanza e il Comando dei Carabinieri”.