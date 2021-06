"Con la Dacia a 180 km orari, impossibile": tutor 'impazzito' in tangenziale Sud

E' un precedente, e come tale non potrebbe essere l'unico: nel senso che anche altri automobilisti potrebbero essere stati vittime del malfunzionamento del sistema. Per questo Thuy Mary Le di Offlaga, agente di commercio e pittrice, ha deciso di raccontare la sua storia: “La mia testimonianza – ha detto a Bresciaoggi – vuole essere un monito per tutti coloro che hanno ricevuto una multa in quel tratto, e soprattutto in questi giorni: se si sono sbagliati con me, temo si possano essere sbagliati anche con altri”.

Il Tutor: 180 all'ora in tangenziale

Il riferimento è alla multa ricevuta pochi giorni fa per eccesso velocità in Tangenziale Sud, tra Brescia e Rezzato. Ma con un clamoroso errore di calcolo, riassunto (testuale) in quanto allegato alla sanzione arrivata per posta (con raccomandata). Nella lettera si legge che il Tutor installato sulla tratta “ha rilevato la velocità media di 95 km/h, ridotta a 90 km/h per tolleranza di 5 km/h, quindi superando di 90 km/h il limite massimo imposto”.

La multa: 860 euro e ritiro patente

Insomma, per il Tutor l'auto della donna – una Dacia – viaggiava al doppio del limite consentito, quindi 180 km all'ora. “Con la mia macchina è impossibile, forse su quella strada è impossibile anche con una Ferrari”, dice ancora Thuy Mary Le, che racconta del grande spavento per la multa ricevuta: 860 euro di multa da pagare senza sconti, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.

Dopo una serie di approfondimenti con il fratello e il datore di lavoro, l'inghippo è stato svelato: Thuy Le ha subito contattato la Polizia Provinciale che ha ammesso l'errore, avviando una procedura di annullamento. Ma che sarà comunque lunga, con passaggio obbligato attraverso un ricorso in Prefettura. “Per questo dico di stare attenti – dice ancora Thuy Le – e se c'è un errore, segnalatelo subito”.