Il cinema ritorna in centro città: ecco il nuovo Moretto

Un cinema, quattro sale, dai nomi che hanno il sapore degli anni Novanta: Astra, Adria, Centrale e Super. Ha ufficialmente inaugurato nella giornata di ieri il nuovo Cinema Moretto, sorto (metaforicamente) sulle ceneri del vecchio cinema, in piazzetta Sant'Alessandro.

Artefici della rinascita del cinema, che è diventato una multisala-gioiello in centro a Brescia, sono gli esponenti della famiglia Quilleri, David e figli. I lavori, eseguiti a tempo di record, si sono conclusi nei giorni scorsi, e dopo la presentazione degli spazi, mercoledì la multisala aprirà i battenti al pubblico.

La novità più accattivante negli ambienti "intimi" delle quattro salette (una da 90 posti, una da 70 e due da 26, per un totale di 212) sono le poltrone, ognuna delle quali è dotata di un tavolino in legno con una abat-jour. Sul tavolino gli spettatori potranno posizionare le bevande ordinate al bar della multisala, per godersele durante la visione del film.

Si parte il 27 dicembre. I biglietti sono già in vendita sullo stesso sito dell'Oz (https://www.ilregnodelcinema.com/moretto/), al costo di euro per gli adulti e 10 euro per i bambini (fino all'Epifania). A breve la programmazione entrerà a pieno regime, con proiezioni mattutine e all'ora di pranzo, per raggiungere fino a sette spettacoli giornalieri per sala.