Un caffè bresciano tra i migliori al mondo: arriva la medaglia d'oro

750 prodotti provenienti da 24 paesi sparsi per il mondo: tra questi, un caffè bresciano ha conquistato la medaglia d'oro. Stiamo parlando di Caffè Morandini, la torrefazione di Esine condotta da Pietro e Vigilio, subentrati al padre Romolo - fondatore dell'azienda alla fine degli anni Sessanta - nel 1991.

Nell'ultima edizione dell'International Coffee Tasting, concorso internazionale tra caffè di IIAC – International Institute of Coffee Tasters, andata in scena a Milano appena prima di Natale, un panel di assaggiatori professionisti ha premiato con la medaglia d'oro, il riconoscimento massimo, il prodotto

"Maxima 100% Arabica in grani, categoria Espresso". Per l'azienda non si tratta della prima volta.

Come riporta Agen Food, l'International Coffee Tasting è il più grande concorso tra caffè al mondo valutati secondo le più stringenti regole di analisi sensoriale. Ogni singolo prodotto viene valutato da assaggiatori formati e validati che operano alla cieca, senza sapere quindi il nome del prodotto stesso o altre informazioni relative a esso. Inoltre, la formula per il calcolo del punteggio è pubblicata e disponibile sul sito del concorso stesso.

Per l’Italia, oltre a Caffè Morandini, una vera e propria eccellenza bresciana, che ha una sede anche a Dubai, hanno attenuto la medaglia d'oro Lavazza, Caffè Alberto, Torrefazione Goriziana, Granonero, Italcaffè e Torrefazione Roen.