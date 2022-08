Ian, il bimbo di nemmeno sette anni che ogni giorno pulisce la spiaggia

Animato dall'amore per l'ambiente e il territorio, ogni giorno va in spiaggia munito di bastone e pinza raccogli rifiuti. Prima di dedicarsi ai giochi e ai bagni, raccoglie le lattine, le bottiglie e i mozziconi di sigarette lasciate da chi dovrebbe - in teoria - dargli l'esempio: gli adulti.

Ian, 7 anni ancora da compiere, lo fa tutte le mattine, ogni estate: da ormai tre anni a questa parte raggiunge la spiaggia Romantica di Manerba e si mette a setacciare ogni centimetro del litorale. A riportare - giustamente orgogliosa - la notizia è stata la madre del piccolo, con un post su Facebook nel gruppo del paese gardesano.

"Da 3 anni (salvo restrizioni per la pandemia) Ian tutte le mattine pulisce la spiaggia e gli scogli della Romantica: munito di guanti, pinza e sacchetto dello sporco raccoglie lattine, bottiglie di plastica, mozziconi di sigarette. Per lui sono trofei, ma per noi uno schifo pazzesco di cui vergognarsi", scrive la donna nel post.

E le sue quotidiane missioni di pulizia non sono certo passate inosservate: in molti lo hanno conosciuto mentre cercava rifiuti tra gli scogli e la ghiaia, complimentandosi con lui - e con i genitori - di persona. Le fotografie postate da sua madre sui social nei giorni scorsi lo hanno reso ancora più popolare e amato: sono diventate virali, attirando l’attenzione di molti cittadini di Manerba e dintorni, ma anche di alcuni esponenti delle istituzioni e della politica locale. Tra loro il consigliere comunale - con deleghe alla sicurezza, associazioni, giovani e protezione civile - Matteo Mattiotti che, sempre sui social, lo ha voluto ringraziare: "Da parte mia e dal resto dell’amministrazione comunale, a Ian e ai suoi genitori un grazie di cuore".

Un piccolo gesto, quello di Ian, che vale molto, moltissimo e fa di lui - a nemmeno 7 anni - un esempio da imitare incondizionatamente.