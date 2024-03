La rotatoria è fatta, presto la nuova tangenziale: un'attesa lunga 20 anni

La rotatoria è fatta, presto lo sarà anche la tangenziale: almeno la prima parte è pronta ad essere inaugurata dopo un'attesa lunga 20 anni. Succede a Ghedi, alla periferia del paese, là dove s'incrociano la Strada provinciale 668 che porta a Montichiari e, appunto, la nuova viabilità che sta lentamente prendendo forma. Con la posa (quasi) definitiva della nuova rotonda ci si avvicina al traguardo della Tangenziale nord (anche detta nord-est), parte del comparto viario che ha visto la luce a partire dagli anni 2000 con la realizzazione della Tangenziale ovest, proseguito poi con la variante alla Sp668.

In tutto questo la rotatoria è rimasta sempre un po' a metà, almeno fino a questi giorni. Per concludere l'opera, esattamente un anno fa, è stato necessario avviare un procedimento di variante al Pgt (il Piano di governo del territorio) per “Reiterazione vincolo espropriativo Tangenziale nord-est di Ghedi Lotto E”. Nella relazione tecnica c'è tutta la storia.

La relazione tecnica

“La realizzazione della Tangenziale nord-est, compresa la tratta tra pozzo Scalvine e la rotatoria sulla Sp668 in località Belvedere – si legge – è strettamente connessa all'attuazione del Programma integrato d'intervento ex Sei, ora Valsir spa, per la cui attuazione sono state stipulate tre convenzioni. […] L'area interessata dal PII è stata acquistata dalla Valsir spa dal fallimento Gei srl in data 8 luglio 2020, subentrando negli obblighi convenzionali del precedente proprietario. Con delibera di giunta del 30 marzo 2023, è stata concessa la proroga di 10 anni della convenzione per l'attuazione del PII, ovvero fino al 30 marzo 2033. La proroga dei termini non ha introdotto modifiche rispetto alle originarie previsioni pianificatori e non ha comportato riduzioni della dotazione di servizi. […] Le opere relative alle urbanizzazioni esterne al comparto (tratti A, B e C) sono in corso di esecuzione, mentre le opere relative al tratto D saranno eseguite contestualmente all'insediamento produttivo”. La realizzazione della rotatoria (nel tratto E) fa parte del “pacchetto” relativo al progetto di “Campus produttivo e centro spedizioni” di Valsir. Missione compiuta.