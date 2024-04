Le piscine comunali di Ghedi pronte a riaprire, a 4 anni dall’ultima volta. Ne dà notizia il Giornale di Brescia, che riporta le parole del sindaco Federico Casali: “Entro l’estate riaprirà il lido esterno, che sarà subito fruibile. A settembre toccherà alle vasche interne”. È la fine di un calvario che si trascina ormai dal 2020, dai tempi della pandemia: da quando a causa delle chiusure forzate la società che gestiva gli impianti alzò bandiera bianca. Negli anni successivi il Comune ha lavorato parecchio all’obiettivo della riapertura: per il restyling di strutture e impianti sono stati investiti quasi 3 milioni di euro.

Un restyling da 3 milioni di euro

I lavori di riqualificazione erano iniziati circa un anno fa: come riferito dallo stesso Comune, sono stati spesi 800mila euro solo per la parte impiantistica (impianti elettrico, di riscaldamento e raffreddamento, isolamento struttura e vetrate) e ancora più di 2 milioni per “lavori integrativi”, di restyling e messa a punto. La gestione del centro natatorio è stata infine affidata a una società esterna, in una logica di partnership tra pubblico e privato: i privati potrebbero investire un altro milione di euro.

Così diceva solo poche settimane il consigliere comunale Luigi Brontesi, con delega allo Sport: “Speriamo di poter arrivare in tempi rapidi anche alla conclusione del lungo percorso per la risistemazione e riqualificazione della piscina comunale. Un impianto molto importante che, dopo tutte le vicissitudini degli ultimi anni, contiamo di poter far ripartire presto. I vari lavori procedono, non rimane che incrociare le dita e sperare che non sopraggiungono altri intoppi”. Missione (quasi) compiuta.