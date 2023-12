Galà del libro, in biblioteca per festeggiare i migliori libri dell'anno

Una bella iniziativa per festeggiare i migliori libri dell'anno e, condividerli con tutti i lettori. La proposta arriva dalla Biblioteca di Concesio, che invita tutti i lettori della provincia a compilare un sondaggio per decretare il "migliore" libri dell'anno 2023. A dir la verità i sondaggi sono due, uno "per tutti" ed uno per i "lettori forti". Il primo è destinato a tutti i lettori, per scoprire e consigliare i libri più interessanti letti durante l'anno, qualsiasi sia l'anno di pubblicazione (ecco il sondaggio: https://bit.ly/gala-libro-2023). Il secondo sondaggio invece è destinato specificamente ai lettori forti, e prevede la compilazione di titoli pubblicati esclusivamente nel corso del 2023 (ecco il sondaggio: https://bit.ly/lettori-forti-2023).

La premiazione, dei libri più votati, e di due fortunati lettori, estratti a sorte tra tutti quanti avranno espresso la loro preferenza, avverrà sabato 30 dicembre alle ore 10.30 in Biblioteca a Concesio. Per due fortunati lettori è previsto un ghiotto premio, un buono di acquisto di libri del valore di 50. Di seguito, il video preparato dai bibliotecari di Concesio per presentare l'evento.