Tutto vero: un motoscafo parcheggiato (si fa per dire) sulla rotatoria all'incrocio tra il lungolago e Via Gramscia, a Desenzano del Garda. A quanto pare la barca si sarebbe staccata dal carrello che la stava trasportando. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma in tanti hanno immortalato la curiosa scena.