La collezione oggetto di Artis per Palazzo Gatto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Una dimora del Settecento, nel centro storico di Trapani, trasformata in una curata struttura polivalente, dove ogni elemento rispecchia l’essenza della terra siciliana mediando tra tradizione e contemporaneità: Palazzo Gatto è oggi un accogliente Art Hotel grazie al meticoloso progetto di recupero guidato da Simone Micheli. Dalle ceramiche di Santo Stefano di Camastra, realizzate da importanti artisti internazionali, al rooftop arredato con leggerezza, che domina la città antica, ogni ambiente del suggestivo albergo esalta con inaspettate giustapposizioni la storicità del luogo instaurando un amichevole dialogo con i princìpi dell’ospitalità contemporanea. Il tufo dei Monti Iblei fa da sfondo pregiato agli arredi essenziali e monocromatici studiati ad hoc da Micheli, valorizzati da un’illuminazione attentamente progettata per amplificare spazi e volumi. Nel nuovo concept della struttura ricettiva i bagni, come il centro benessere, assumono un ruolo chiave. All’interno di ciascuna delle 19 camere e suite si fondono senza soluzione di continuità con la zona letto, attraverso l’utilizzo della pietra locale intervallata da pochi cenni di colore e dalle finiture ton-sur-ton. Sintesi del connubio tra la solidità costruttiva di Artis e la creatività contemporanea del celebre architetto, la collezione Oggetto – design by Simone Micheli - completa con assoluta coerenza le sale da bagno e l’area spa traducendo la complessità del nostro tempo in semplicità di approccio e di esecuzione.