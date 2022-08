Ponte distrutto in tangenziale: prove di carico con sei camion da 240 tonnellate

Sono attesi già in queste ore gli esiti delle prove di carico, rilevati dai sensori posizionati sotto il ponte, effettuate sul cavalcavia danneggiato di Via Volturno, sulla Tangenziale Ovest di Brescia. Le prove di carico si sono concluse lunedì pomeriggio, con 6 camion appesantiti da 40 tonnellate di sabbia (ciascuno) che hanno percorso più volte il tratto. Sempre lunedì si è provveduto alla fresatura e asfaltatura delle due "bretelle" che consentiranno di realizzare due corsie per ogni senso di marcia, oltre che alla rimozione di due pali dell'illuminazione pubblica e al posizionamento di altrettanti pali provvisori per garantire una illuminazione adeguate. Si sono concluse, infine, anche le operazioni di posizionamento dei 250 puntelli, sotto alla porzione di ponte danneggiato.

Sono questi gli ultimi aggiornamenti relativi alla vicenda che tiene banco ormai da giorni, in città e non solo: ovvero il ponte danneggiato da una autogru il 24 agosto scorso. Si tratta di uno snodo stradale tra i più importanti di Brescia, sul quale si registra una media di 80/100mila veicoli al giorno (in Tangenziale Ovest) e di oltre 30mila vettura al giorno in Via Volturno.

La riapertura per il 5 settembre

I lavori di ripristino sono stati avviati venerdì mattina. I 250 puntelli appena posizionati serviranno a sorreggere la parte ammalorata del ponte che, almeno per il momento, non verrà demolita per non interrompere l'erogazione dei sottoservizi (luce, gas e acqua) verso le utenze dell'Oltremella. L'obiettivo annunciato dalla Loggia è poter riaprire, dal 5 settembre prossimo, la viabilità in doppio senso e a due per senso di marcia in Tangenziale Ovest, sfruttando porzioni della rampe di uscita e utilizzando lo spazio sottostante alle campate laterali del ponte, non coinvolte dall'incidente.