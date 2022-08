Brescia, ponte di Via Volturno danneggiato: quando riapre la tangenziale Ovest

Mercoledì mattina, un camion che trasportava un'autogrù ha urtato il ponte di Via Volturno che sovrasta la Tangenziale Ovest di Brescia. Il mezzo è rimasto incastrato con il braccio, che ha distrutto in modo irreparabile cinque travi del ponte. Un danno per centinaia di migliaia di euro: "Pagherà chi ha fatto il danno, ovviamente - ha scritto il sindaco Emilio Del Bono su Facebook –. Intanto il Comune dovrà anticipare i costi del progetto e della realizzazione".

Detto, fatto. Stamattina il primo cittadino, con al suo fianco gli assessori alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, Federico Manzoni e Valter Muchetti, ha annunciato che la tangenziale Ovest riaprirà il 5 settembre, se tutto va bene. Certo, il ponte sarà ancora danneggiato, ma sarà reso sicuro con 250 puntelli – i lavori sono già iniziati – in modo da poter utilizzare le corsie (se possibile due per senso di marcia) con la velocità ridotta ai 40 km orari. Dopo le prove di carico, potrebbe essere riaperto anche il transito sopra il cavalcavia. Intanto, gli operai hanno cominciato a rimuovere i guardrail danneggiati.

Diverso, invece, il discorso per poter riqualificare l'intera struttura. In questo caso, ma ancora manca il progetto dei lavori da eseguire, l'opera non sarà finita prima della prossima estate. Sul ponte passano i collegamenti per luce, gas e acqua per la zona a ovest del fiume Mella e, per questo motivo, sembra impossibile una veloce demolizione.