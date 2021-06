"Oltre la strada": nuova fase dei lavori di riqualificazione di via Milano

Non si ferma il cantiere voluto da Palazzo Loggia per riqualificare il quartiere multietnico

Continuano, nell’ambito del progetto "Oltre la Strada", i lavori di riqualificazione di via Milano. Nei giorni scorsi si è concluso il cantiere che ha interessato il tratto compreso tra via Villa Glori e via Stoppani, con la riqualificazione della strada e la predisposizione del nuovo impianto di illuminazione.

Da lunedì 21 giugno inizierà una nuova fase, con la prosecuzione dei lavori nel tratto tra via Stoppani e via Pascoli: fino al 15 luglio sarà interessato il lato nord, nelle successive tre settimane il lato sud.

Per consentire la realizzazione sarà mantenuto l’attuale senso unico nel tratto della via compreso tra via Pascoli e via Stoppani, in uscita della città (direzione ovest), mentre nel tratto tra via Villa Glori e l’ingresso del nuovo parcheggio “Aldi” posto a nord sarà consentito il doppio senso di marcia. Nei tratti interessati dal cantiere non sarà consentita la sosta, mentre saranno sempre garantiti in sicurezza gli accessi pedonali e carrai. Saranno tuttavia disponibili le nuove aree per il parcheggio a rotazione, realizzate in corrispondenza della Farmacia e del nuovo supermercato.

Il cantiere di A2A "Ciclo Idrico" finalizzato al rifacimento delle reti tecnologiche è attualmente in corso tra il civico 55 e 63 di via Milano e sarà ultimato entro il 15 luglio, per poi spostarsi all’intersezione con via Villa Glori per completare gli allacciamenti delle reti necessariamente eseguiti in fasi e tempi diversi.

Nelle prossime settimane, A2A procederà inoltre alla sostituzione dei pali di illuminazione su via Villa Glori (nel tratto tra il passaggio a livello e via Milano) e su via Milano, nei tratti compresi fra la tangenziale Ovest e la traversa di via Milano e tra via Villa Glori e via Stoppani.