La scuola perde i pezzi, paura per i bambini: sgomberate 4 classi

La scuola perde i pezzi: chiusa la palestra, sgomberate quattro classi. Nessuno si è fatto male, sia chiaro: anzi i bambini nemmeno se ne sono accorti. Almeno fino a quando, da questa settimana, alcuni di loro sono stati costretti a un trasloco forzato in altre aule: lo stesso vale per i frequentatori della palestra, anche gli adulti, con corsi e attività già trasferiti nella vicina struttura di Via Borgo. È la cronaca di quanto accaduto in questi giorni alla scuola primaria di Via XXVI Aprile a Bagnolo Mella.

Cedimento strutturale a scuola

Il definitivo trasloco si è concluso lo scorso fine settimana, ma i segni di cedimento strutturale erano stati rilevati già qualche giorno prima: per questo, dopo una serie di approfondimenti, si è deciso di procedere così, fino a nuovo ordine (è in arrivo anche un'ordinanza). “Il tutto risale a circa due settimane fa – fa sapere il Comune di Bagnolo in una nota – quando si sono evidenziati alcuni movimenti nella pavimentazione della palestra che sono stati segnalati dall'Istituto comprensivo, subito oggetto di verifica da parte del municipio”.

Dai primi riscontri non sarebbero emersi elementi di emergenza, ma in seguito a ulteriori “movimenti” nella pavimentazione, l'amministrazione comunale ha incaricato un ingegnere strutturista di effettuare una verifica dettagliata, dalla quale è emerso “l'inizio di un cedimento strutturale”. In estrema sintesi, il blocco interessato – un'ala realizzata negli anni '90 comprendente la palestra e, al primo piano, alcune aule – si sta scattando dal corpo storico del palazzo scolastico.

La riorganizzazione delle aule

Meglio prevenire che curare: “Non ci sono rischi immediati di crollo – spiega la vicesindaca Cristina Almici – ma abbiamo ritenuto opportuno spostare in altre aule le 4 classi del piano superiore e chiudere la palestra. Questo almeno fino alla definizione completa della situazione e alla verifica delle cause. Aspettiamo la relazione dell'ingegnere strutturista per conoscere nei dettagli i prossimi passi, ma ricordiamo che la nostra amministrazione ha già in corso un progetto di totale ristrutturazione della primaria (un'opera da oltre 13 milioni di euro, ndr), che prevede proprio la demolizione dell'area interessata dal cedimento strutturale dei giorni scorsi”.

Disagi a ranghi ridotti: “I volontari di Protezione civile – continua Almici – hanno provveduto a spostare gli arredi delle 4 aule sopra la palestra: un rapido trasloco che ha permesso agli scolari di proseguire senza alcune interruzione nella loro attività. Anche la chiusura della palestra è destinata a non creare particolari problemi: i corsi erano già stati spostati nella palestra di Via Borgo, e per quanto riguarda la scuola, nell'ultimo periodo la palestra veniva utilizzata solo come punto di sosta”.



Tra i genitori, intanto, c'è rabbia per le modalità con cui il municipio ha comunicato (o, meglio, non comunicato) quanto accaduto: "Ora arriva la comunicazione ufficiale? Dopo che i genitori l'hanno letto da altri organi di stampa?", si legge tra i commenti apparsi sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. E ancora: "Veramente inaccettabile che non sia stata data alcuna comunicazione ai genitori dei bimbi che frequentano questa scuola", "Come sempre, prima si avvisano i giornali! Inaccettabile!".