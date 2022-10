Nuovo furgone grazie al crowdfunding per l'Associazione "Fede, Speranza e Carità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’Associazione Nazionale di volontariato “Fede, Speranza e Carità”, attiva a Brescia, opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale ispirandosi a valori che promuovono la fratellanza universale. L’associazione svolge numerose attività a favore di famiglie in difficoltà materiali, di persone anziane, malate, emarginate, di casi di maternità a rischio, di bambini portatori di handicap; inoltre, si impegna nella promozione di attività artistiche, musicali, ricreative, a scopo educativo e didattico. Nel corso degli anni l’Associazione ha raggiunto numerosi obiettivi. Ora però quello più grande riguarda la campagna di raccolta fondi lanciata su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per l’acquisto di un nuovo furgone, necessario per consegnare a casa delle famiglie più bisognose i pacchi alimentari.



Grazie a questo progetto, infatti, l’Associazione punta ad ampliare la rete della loro missione di volontariato rendendola più sostenibile, con la possibilità di consegnare fino a 30 pacchi giornalieri. La campagna ha un obiettivo di 15.000€ e ITASolidale - la onlus costituita da ITAS Mutua, Associazione Gruppo agenti ITAS e Comitato per la solidarietà dei dipendenti ITAS - che sostiene la missione, ha già donato una considerevole somma: ora è il momento che anche la collettività collabori con una donazione per entrare a far parte della grande famiglia del volontariato e diventare partecipe nell’aiutare le persone in difficoltà. Qui maggiori informazioni e sostenere il progetto.