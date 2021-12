Valtrompia, assalto alla vetta: sabato sera trasferta a Trento

Il cliente sarà certamente di quelli scomodi ma la marcia di Valtrompia, che staziona attualmente a due punti dalla coppia di testa Ongina - Mantova, non può certamente fermarsi adesso. I ragazzi di Enrico Peli, che hanno vinto il derby con Cazzago giocato lo scorso fine settimana, vogliono dare ulteriore continuità anche sul campo dell'Unitrento, la formazione B della squadra che attualmente milita in Superlega e che occupa il sesto posto in classifica con 11 punti all'attivo.

Non sarà un match da sottovalutare: i trentini possono contare su elementi di sicuro valore come le bande Bonizzato e Bristot, che insieme all'opposto Brignach sono riusciti a battere nel derby la forte Bolghera, e i due palleggiatori, vale a dire Pizzini e De Palma.

La presentazione della partita, che verrà trasmessa in diretta al seguente indirizzo https://www.youtube.com/channel/UC2P91AplxsEq5BVTkBp1YpA, è affidata a Simone Giacomini, vice allenatore della squadra bresciana: "Affronteremo una squadra giovane e motivata con un allenatore che li segue da molti anni in un progetto importante e a lungo termine. Sono un gruppo molto ben organizzato e la nostra attenzione deve essere sempre altissima. Stiamo riprendendo e lavorando sui fondamentali per affinare le dinamiche di gioco, puntiamo a fare una buona prestazione e di solito ad una buona prestazione è legato un buon risultato. I ragazzi sono carichi vedendo anche così da vicino in classifica le prime due della classe ed è importante restare concentrati e mantenere un atteggiamento positivo che stiamo avendo sia in partita che in allenamento seppur con qualche acciacco che non ci sta togliendo però la motivazione per perseguire l'obiettivo, ovvero ottenere il miglior risultato possibile. Mi aspetto una partita ad alto ritmo, dovremo essere bravi a far valere l'esperienza nei vari reparti, soprattutto nei momenti più critici e nei finali dei set, che dovrà fare da padrona, la forza del gruppo oltre ai singoli, si dovrà vedere ancora di più".