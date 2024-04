A Flero si guarda al futuro: la Promoball fa esordire in B2 due giovanissime atlete

Ancora un tie-break, ma stavolta vincente. La Promoball è tornata al successo nel campionato di B2 di volley femminile, più precisamente nella trasferta veneta contro il Gps Volley Group. Il successo è maturato al termine di una gara durante la quale il muro biancorosso è stato un vero e proprio baluardo e cinque tigri sono andate in doppia cifra. Con i due punti conquistati il club di Flero ha dimezzato il ritardo dalla zona playoff ora distante una sola lunghezza.

Nel girone D, infatti, la Promoball è terza in classifica e saranno le prime due in graduatoria a contendersi la promozione in B1. Non solo, nel corso della sfida si sono registrati anche gli ingressi di due atlete Under 18, vale a dire Anna Libretti e Beatrice Olivieri entrambe classe 2007. In particolare Anna Libretti ha già avuto modo di ritagliarsi grandi soddisfazioni con la maglia della Promoball, contribuendo - da capitano - alla conquista del titolo provinciale Under 16 lo scorso anno.

Già allora, nelle sue dichiarazioni post trionfo, si poteva intuire la maturità di una ragazza molto promettente: “Penso di parlare a nome di tutte le mie compagne se dico che l’agitazione era tanta e la paura di non realizzare quello che era uno dei nostri primi obiettivi, ancora di più. Non eravamo le favorite, abbiamo avuto molti alti e bassi ma, con umiltà, portando avanti il nostro gioco, abbiamo combattuto su ogni pallone fino al termine della gara: cinque set in cui tutta la squadra ha sentito l’adrenalina e il desiderio di raggiungere il traguardo“. La trasferta vicentina di San Vito di Leguzzano la ricorderà a lungo (come anche Beatrice Olivieri) per questo esordio in B2, nella speranza che sia soltanto la prima di tante presenze nelle categorie pallavolistiche che contano.