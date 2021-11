Valtrompia stravince il derby con Cazzago e avanza minacciosa verso la vetta

Un Valtrompia formato super stravince senza possibilità di replica il derby tutto bresciano con la Radici Tv Cazzago, squadra che ha provato a giocarsela con tutte le proprie forze ma che alla fine si è dovuta arrendere ad un avversario apparso nettamente superiore in tutti i fondamentali di gioco. Con questi tre punti la formazione di Concesio avanza minacciosa a due punti dalla vetta, occupata simultaneamente dalla Canottieri Ongina e da Il Gabbiano Mantova.

A decidere le sorti del confronto è stato il muro, con Agnellini e Signorelli grandi protagonisti. Bene anche la prova dei centrali, che hanno fatto sì che, grazie al 51% in ricezione, l'avversario non completasse la fuga nella parte intermedia del match. Bene anche Paracchini, che ha consentito alla sua squadra di trovare un importante equilibrio anche in posto quattro. Il terzo set invece ha visto gli ospiti opporre una strenua resistenza, salvo poi doversi arrendere al tie break a causa del cinismo di una Valtrompia quantomai concreta.

Decisivo l'apporto del top scorer Burbello (17 punti), mentre tra gli uomini di Dossena le 24 realizzazioni di Pellizzon non sono state sufficienti ad evitare la resa.

A margine dell'incontro ha parlato il direttore sportivo dei Lupi Luca Patronaggio che non ha nascosto la sua soddisfazione: "l risultato è lo specchio del lavoro quotidiano che si fa in palestra con l'importante contributo dello staff tecnico, faccio i complimenti ai ragazzi per la bella vittoria di gruppo ottenuta stasera che va ad arricchire un importante processo di crescita senza proclami nè particolari aspettative impostato dalla società ad inizio anno, ci sta dando belle sorprese e soddisfazioni. Avanti così e grazie al magnifico pubblico presente stasera al Palalupo, importante in un periodo delicato come questo in cui si parla ancora purtroppo ancora molto di Covid: stasera parliamo invece di sport, vincere un derby è bellissimo!".

TABELLINO

VALTROMPIA VOLLEY - RADICI TV CAZZAGO 3-0 (25-20, 25-22, 26-24)

VALTROMPIA: Agnellini 6, Montanari 6, Burbello 17, Rosati L, Spagnuolo 2, Sorlini 6, Paracchini 6, Signorelli 11, Niccoli 1, N.E Gamba, Gnutti, Bagnardi all. Peli

CAZZAGO: Riccardi 3, Tomasoni, Scabelli, Statuto, Valloncini 3, Pellizzon 24, Odolini L. Lombardi 10 Silvi 2, Zanardini 2, N E Deveronico, Dossena all Baldi