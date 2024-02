Nuovi record social per la Millenium Brescia: più di 120mila follower complessivi

Con il recente traguardo dei 74mila follower su Instagram e la rapida crescita dei seguaci sull'ultimo arrivato in casa Meta, vale a dire Threads, la Valsabbina Millenium Brescia è arrivata a totalizzare oltre 120mila seguaci complessivi sui propri account social. Risultati incoraggianti per la società lombarda che milita nella Serie A2 di volley femminile che garantiscono visibilità alle attività poste in essere e agli sponsor del sodalizio stesso.

Tutto questo, infatti, è possibile solamente grazie all'affetto e al sostegno di tutti i tifosi che ogni giorno seguono i risultati della prima squadra e delle giovanili. Già lo scorso mese di dicembre si era avuta una percezione netta di questa presenza così partecipata sulle varie piattaforme social. Analizzando i profili Facebook e Instagram di tutte le squadre che prendono parte all’A2 in questa stagione, infatti, ci si accorge che il club lombardo è nettamente primo, con un enorme vantaggio sulla seconda piazza.

I dati si riferiscono a questi due social, in quanto sono gli unici che accomunano tutte le 20 formazioni ricomprese nei due gironi. I numeri della Millenium erano già da capogiro: su Facebook, i follower totali erano quasi 10mila, per la precisione 9915. Su Instagram, invece, era stata registrata la bellezza di 73700 seguaci appassionati dei colori giallo e nero.