La Millenium Brescia è la squadra più social dell’A2 femminile: record di follower per le Leonesse

Una stagione forse eccessivamente altalenante, ma con ampie possibilità di miglioramento e la zona play-off ancora intatta. Il campionato 2023-2024 della Millenium Brescia in A2 sta riservando qualche sofferenza di troppo, anche se le ragazze di coach Beltrami stanno mantenendo con le unghie e con i denti il quinto posto nella classifica del girone A, l’ultimo disponibile per accedere agli scontri che mettono in palio la massima serie, l’A1. Se c’è una classifica in cui le Leonesse primeggiano senza rivali, però, è quella dei social.

Analizzando i profili Facebook e Instagram di tutte le squadre che prendono parte all’A2 in questa stagione, infatti, ci si accorge che il club lombardo è nettamente primo, con un enorme vantaggio sulla seconda piazza. I dati si riferiscono a questi due social, in quanto sono gli unici che accomunano tutte le 20 formazioni ricomprese nei due gironi. I numeri della Millenium sono da capogiro: su Facebook, i follower totali sono quasi 10mila, per la precisione 9915. È però Instagram a far letteralmente volare le Leonesse con la bellezza di 73700 seguaci appassionati dei colori giallo e nero.

Circa 84mila persone, dunque, hanno cliccato sul tasto “mi piace” relativo alla Millenium, dimostrando un affetto incondizionato. Per trovare un’altra squadra capace di fare altrettanto, bisogna scendere ai poco meno di 17mila follower della LPM BAM Mondovì che vanta un primato per quel che riguarda Facebook (12mila tifosi) e una platea meno ampia su Instagram. Come spiegato tempo fa da Daniele Bianchin, responsabile della comunicazione e social media manager di Millenium Brescia, il segreto del successo sul web è presto spiegato: “Ciò che stiamo facendo è possibile grazie al lavoro di squadra: in primis per la disponibilità e collaborazione di atlete e staff tecnico – ringraziamento particolare a coach Beltrami per la pazienza – e di tutti i collaboratori e partners che danno il proprio contributo per realizzare quanto pianificato”.