Camilla Mingardi sempre più decisiva: la giocatrice bresciana punta al podio delle top scorer di A1

Non è stata l’MVP dell’ultimo match di campionato, ma il titolo di top scorer (l’ennesimo stagionale) non gliel’ha tolto nessuno. Camilla Mingardi non è più una sorpresa nell’attuale campionato di A1 di volley femminile e una ulteriore conferma si è avuta ieri sera nel match tra la sua Megabox Vallefoglia e l’UYBA Busto Arsizio. La giocatrice bresciana ha infatti messo a segno ben 19 punti, contribuendo non poco al 3-0 delle marchigiane contro le Farfalle.

La performance da urlo dell’opposto classe 1997 le permette di inseguire ancora nel podio delle top scorer del campionato. Basta leggere i numeri per rendersene conto: in testa c’è Paola Egonu a quota 379 punti, seguita da Vita Akimova (351) e Isabelle Haak (331). Camilla Mingardi è la seconda italiana di questa speciale classifica (un vanto non proprio indifferente) e i suoi 326 punti le consentono di essere proprio a ridosso, non male per essere la sua prima stagione a Vallefoglia.

Il suo record personale risale alla stagione 2021-2022, quando giocava con la formazione che ieri ha battuto in modo netto, Busto Arsizio: si tratta di ben 524 punti, un campionato pazzesco che però non ha nulla da invidiare a quello attuale (per altro incompleto e con tutti gli aggiornamenti possibili). La già lunga carriera dell’attuale punto di forza di Vallefoglia è cominciata nel 2011, per la precisione nel settore giovanile di Bergamo.

Nella stagione 2013-2014 è arrivato l’ingaggio da parte di Busto Arsizio e un buon campionato di B1. L’anno successivo è stato quello della svolta, con il passaggio a Montichiari: a due passi da casa ha assaporato la Serie A1, prima di iniziare una sorta di "pellegrinaggio" con diverse tappe, vale a dire Legnano, Modena, Bergamo, Busto Arsizio, Scandicci e infine le Marche.