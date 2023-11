Che avvio di stagione per Camilla Mingardi! La giocatrice bresciana è la 2ª top scorer dell’A1

Di sicuro 6 partite di campionato non sono tantissime per cominciare a stilare dei bilanci, ma le statistiche dell’A1 di volley femminile raccontano già l’ottimo esordio di una giocatrice originaria di Brescia, Camilla Mingardi. La sua carriera parla per lei, la prima esperienza nella massima categoria nazionale risale alla stagione 2014-2015, ma a 26 anni non smette certo di stupire. Ne è una chiara conferma il secondo posto che l’opposto della Megabox Vallefoglia occupa nella classifica delle migliori realizzatrici. Mingardi ha infatti messo a referto ben 110 punti, dietro soltanto a Vita Akimova che ne ha 26 in più.

Al primo anno con la maglia della formazione marchigiana, dunque, sta fornendo un contributo non indifferente e che potrebbe essere determinante ai fini della permanenza in A1. Queste performance potrebbero convincere il futuro ct della Nazionale Femminile a fare un pensierino su una giocatrice tanto affidabile: l’ultima gestione Mazzanti, infatti, ha sostanzialmente ignorato Camilla Mingardi ma ora non si può più fare finta di nulla. Nella classifica delle top scorer, l’opposto bresciano è davanti a un’atleta del calibro di Paola Egonu (ferma a 101 punti complessivi). Chi vivrà, vedrà, come si dice solamente in questi casi.

La già lunga carriera dell’attuale punto di forza di Vallefoglia è cominciata nel 2011, per la precisione nel settore giovanile di Bergamo. Nella stagione 2013-2014 è arrivato l’ingaggio da parte di Busto Arsizio e un buon campionato di B1. L’anno successivo è stato quello della svolta, con il passaggio a Montichiari: a due passi da casa ha assaporato la Serie A1, prima di iniziare una sorta di "pellegrinaggio" con diverse tappe, vale a dire Legnano, Modena, Bergamo, Busto Arsizio, Scandicci e infine le Marche. Secondo la matematica, il suo numero di maglia, il 9, viene definito “potente”: in campionato si sono già accorte di questa potenza molte avversarie.