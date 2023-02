Gli ultimi giorni di Elena Fanchini: "Non si è mai data per vinta"

Il tumore che sembrava sconfitto - un cancro all'intestino, diagnosticato ormai cinque anni fa - si era ripresentato la scorsa estate: un fastidioso dolore a una gamba che si faceva sempre più tenace, insopportabile. Fino alla nefasta diagnosi: all'improvviso tutto ricomincia, mesi e mesi di cure e sofferenza, fino alla notizia più triste, di poche ore fa. Elena Fanchini è morta a soli 37 anni.

Il racconto di questi ultimi mesi è stato raccolto da Araberara, storico periodico delle valli bresciane e bergamasche che ha intervistato la sorella Nadia (sciatrice come Elena, come la sorella Sabrina: una famiglia di campionesse) quando Elena era ancora in vita. "Ha tanta voglia di lottare, non si è mai data per vinta e questa è sicuramente la sua forza", diceva Nadia: "Le mancano le gare e quando ci troviamo a guardarle ci viene un po' di tristezza".

Morta nell'abbraccio della famiglia

Dopo il primo ciclo di cure e chemioterapie, Elena Fanchini era tornata sugli sci: poi costretta al ritiro (nel 2020) per un grave infortunio. E la maledetta malattia: "Non posso capire cosa prova Elena - dice ancora Nadia - perché non ci sono io al suo posto, e forse anche fuori è complicato capire cosa stiamo provando noi". Non è retorica, ma solida realtà: Elena si è spenta nell'abbraccio della sua famiglia.

"Abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto e adesso ancora di più: non riusciamo proprio a fare a meno l'una dell'altra - continua Nadia Fanchini nell'intervista - e poi ci sono i nipotini, i miei bambini e quelli di Sabrina, quattro maschietti che sono la sua gioia e le danno tanta forza. La nostra è una grande famiglia, siamo circondati dall'affetto di mamma Giusy e papà Sandro, dei cugini, gli zii, i nonni. Siamo molto uniti e questa è la cosa più bella". Sabato mattina i funerali a Solato di Pian Camuno, dove Elena viveva.