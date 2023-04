Serie D: i risultati di domenica 16 aprile

Il Franciacorta si aggiudica il derby bresciano vincendo per 2 a 0 contro il Breno grazie alle reti segnate da Boschetti e Alessandro Bertazzoli nel primo tempo. La squadra di mister Sgrò si conferma al quinto posto, mentre i camuni restano in zona play out. Bene anche il Desenzano che supera in trasferta la Virtus Ciseranobergamo e resta a due punti dalla zona play off. Contro il Villa Valle il Lumezzane soffre, ma vince in rimonta e si mantiene al comando della classifica con tre punti di vantaggio sull’Alcione Milano vittorioso per 3 a 2 contro la Real Calepina. Terzo e quarto posto per Casatese e Arconatese entrambe vincenti per 3 a 1 rispettivamente contro Varesina e Folgore Caratese. Stesso risultato anche per il Seregno contro il Sona sempre più distante dalla Città di Varese che in trasferta ha avuto la meglio sulla Caronnese. Vittoria di misura, infine, per il Ponte San Pietro sul Brusaporto.

I risultati e i marcatori della giornata:

LUMEZZANE - Villa Valle 2-1

(40′ rig. 64′ Alessandro – 5′ Perrotti)

FRANCIACORTA - BRENO 2-0

(25′ Boschetti, 31′ Bertazzoli Andrea)

Virtus Ciseranobergamo - DESENZANO 0-1

(69′ Bithiene)

Alcione Milano - Real Calepina 3-2

(Bangal, Morselli, Invernizzi - Cortesi)

Caronnese - Città di Varese 1-2

(Mollica - Pastore, Settimo)

Casatese - Varesina 3-1

(Pontiggia, Stefanoni, Quaggio - Tedesco)

Folgore Caratese - Arconatese 1-3

Ponte San Pietro - Brusaporto 1-0

(40’ Capelli)

Seregno - Sona 3-1

(2 Santonocito, Autogol - Perotta)