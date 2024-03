Serie C | Atalanta U23-Lumezzane 1-0: gol e highlights

È un martedì sera amaro per il Lumezzane che nel turno infrasettimanale valido per la 30ª giornata ha rimediato una sconfitta di misura contro l’Atalanta Under 23. A decidere la sfida il gol segnato da Vlahovic nei minuti finali del primo tempo.

In classifica i rossoblù restano così a quota 42 punti e vengono scavalcati al al settimo posto dal Legnago. Il prossimo impegno per la squadra di mister Franzini è sabato 9 marzo in casa al “Tullio Saleri” contro la Pro Patria.