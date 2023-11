Serie B, Pisa-Brescia 1-1: gol e highlights

Il nuovo Brescia guidato da Rolando Maran riparte da un buon pareggio in rimonta in casa del Pisa. Rondinelle meglio nella ripresa e in più occasioni vicine al sorpasso, ma pareggio nel complesso giusto.

Martedì il Brescia sarà nuovamente in campo per affrontare il Südtirol nel terzo e ultimo recupero del campionato.