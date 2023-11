Un buon Brescia strappa un punto in casa del Pisa

Il nuovo Brescia guidato da Rolando Maran riparte da un buon pareggio in rimonta in casa del Pisa.

L’avvio di gara non è facile per le Rondinelle che dopo quattro minuti passano in svantaggio. Aa aprire le marcature è l’ex Moreo che alla prima occasione punisce Lezzerini finalizzando l’assist di Valoti.

Dopo un primo momento di difficoltà, il Brescia reagisce e al 14’ ristabilisce la parità: Cistana lancia in profondità Dickmann e palla in area a Bjarnason che da posizione centrale gonfia la rete.

Passano pochi minuti e le Rondinelle hanno l’occasione di ribaltare il punteggio, ma la traversa nega la gioia del gol a Cistana. La partita si accende e stavolta è Tramoni a centrare la traversa. Prima della fine del primo tempo Lezzerini è provvidenziale a salvare un quasi autogol di Papetti.

Nella seconda frazione di gioco il Brescia si fa preferire alla formazione toscana e sfiora in più occasioni la rete del sorpasso. Olzer e Moncini sono i più pericolosi, ma i nerazzurri fanno buona guardia alla loro porta. Nell’ultimo quarto d’ora il Brescia rischia la beffa quando l’arbitro concede un calcio di rigore al Pisa, ma dopo un consulto con la Var torna sui suoi passi annullando la precedente decisione.

Negli ultimi minuti le squadre abbadano i ritmi e la partita termina con il punteggio di uno pari.

Il Brescia tornerà in campo martedì 28 novembre per affrontare in trasferta il Südtirol nel terzo e ultimo turno di recupero.

Il tabellino

PISA - BRESCIA 1-1

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Esteves (91’ Calabresi), Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Barberis (68’ Nagy), Piccinini; L. Tramoni (78’ Vignato), Valoti, Moreo (68’ D’Alessandro); Torregrossa (68’ Gliozzi). A disposizione: Allenatore: Aquilani.

BRESCIA (4-4-1-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Mangraviti; Olzer (81’ Borrelli), Van de Looi, Bertagnoli, Fares (71’ Huard); Bjarnason (70’ Galazzi); Moncini (25’st Bianchi). A disposizione: Allenatore: Maran.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

ASSISTENTI: Affatato di Vigevano; Trasciatti di Foligno.

RETI: 5’ Moreo - 14’ Bjarnason.

AMMONITI: Valoti, Esteves - Cistana, Borrelli.