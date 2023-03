Promozione: la classifica marcatori dopo la 24ª giornata

Giornata triste senza esultanze per i bomber del girone D di Promozione. L’unica gioia personale è stata quella di Luca Corradi de La Sportiva Ome che ha aperto le marcature nella sfida in trasferta contro il Borgosatollo, terminata poi con il punteggio di uno pari, salendo a quota 12 gol. In vetta sempre Fabrizio Bosis dell’Orceana con 16 reti inseguito a una lunghezza da Christian Scariolo del Cellatica. Fa il suo ingresso in classifica, infine, Alessandro Minelli della Pro Palazzolo con 6 reti stagionali.

Di seguito la classifica aggiornata all’ultimo turno di domenica 19 marzo:

16 reti: Bosis Fabrizio (Orceana);

15 reti: Scariolo Christian (Celatica);

12 reti: Buonaiuto Antonio (Asola), Corradi Luca (La Sportiva Ome);

11 reti: Del Bar Gyeson (San Lazzaro);

10 reti: Faye Pape (Castellana);

9 reti: Grazioli Francesco (Vighenzi);

8 reti: Capelli Manuel (Cellatica), Chinelli Riccardo (Lodrino);

7 reti: Jadid Younesse (Marmirolo), Asbiae Samir (Vighenzi), Crescini Andrea (Pavonese), Sinigaglia Davide (Cellatica), Marco Bettegazzi (Pavonese);

6 reti: Guastalla Luca (Suzzara), Okou Okou (Borgosatollo), Alessandro Minelli (Pro Palazzolo).