Pro Palazzolo, Matteo Gualandris ufficiale dalla Feralpisalò

Acquisto importante e di prospettiva per la Pro Palazzolo che s’è assicurata le prestazioni sportive del giovane centrocampista classe 2004 Matteo Gualandris proveniente dalla Feralpisalò.

Di seguito la nota stampa della società:

“Matteo, centrocampista classe 2004, arriva a Palazzolo dopo una stagione da protagonista con la Primavera della Feralpi: 29 presenze per lui in campionato, per un totale di 2.537 minuti giocati, un gol e sei assist!

Durante la stagione 22/23 è arrivata la soddisfazione anche dell’esordio nel calcio dei grandi, con il match di Coppa Italia Serie C contro la Juventus Next Gen!

A Matteo non diciamo “benvenuto”, ma “bentornato a casa”: il classe 2004 infatti è un Palazzolese DOC, che sicuramente mostrerà in campo orgoglio ed attaccamento alla città!”