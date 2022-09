Modena vs Brescia: le formazioni ufficiali

Diramate da pochi minuti le formazioni ufficiali di Brescia e Modena. Per il Brescia classico 4-3-3 con il tridente d'attacco formato da Moreo, Ayè e Galazzi.

LE FORMAZIONI

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, De Maio, Cittadini, Azzi; Magnino, Panada, Gargiulo; Tremolada; Bonfanti, Diaw. All. Tesser (a disp. Narciso, Coppolaro, Piacentini, Ponsi, Renzetti, Silvestri, Battistella, Duca, Giovannini, Mosti, Marsura)

BRESCIA (4-3-3): Lezzerini; Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti; Labojko, Viviani, Bertagnoli; Moreo, Ayè, Galazzi. All. Clotet (a disp. Andrenacci, Karacic, Pace, Garofalo, Benali, Nuamah, Niemeijer, Bianchi)

DOVE VEDERLA IN TV

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: la partita sarà trasmessa sul canale 253 (streaming su Sky Go e Now). E, in live streaming, la partita sarà trasmessa anche dalle piattaforme DAZN e Helbiz LIVE