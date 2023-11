Lumezzane recuperato nel finale. Con il Novara finisce 1-1

Dopo un primo tempo serrato, il Lumezzane apre le marcature a inizio ripresa grazie a un gran gol di Spini, ma nel primo minuto di recupero è beffato da una punizione di Calcagni deviata in area.

La cronaca

La partita è molto equilibrata con entrambe le squadre attente a non concedere spazi agli avversari. Il primo tempo è bloccato è l’unica occasione è targata Lumezzane quando al 23’ Gerbi intercetta l’assist di Cannavò mancando però lo specchio della porta. Senza emozioni, le due squadre vanno così al riposo a reti inviolate.

Nella ripresa i padroni di casa sembrano più vivaci e dopo sei minuti sbloccano il parziale con una prodezza di Spini che dalla lunga distanza lascia partire un mancino potente e preciso che s’insacca nel sette. Desjardins non può fare nulla e il Lumezzane è in vantaggio.

Il gol subito scuote il Novara che si riversa in attacco. Dopo pochi minuti Corti scalda i guantoni di Filigheddu bravo a intervenire in uscita bassa e a salvare la propria porta. La formazione di mister Gattuso insiste e tre minuti più tardi Donadio chiama ancora all’intervento Filigheddu, ma stavolta il tiro è centrale e il numero uno valgobbino disinnesca senza problemi. Il Lumezzane fatica a creare occasioni, ma si rende comunque pericoloso intorno la mezz’ora quando Taugourdeau colpisce la traversa direttamente da calcio piazzato. La difesa rossoblù respinge gli attacchi piemontesi, ma proprio quando la partita sembra volgere al termine arriva la doccia fredda: punizione calciata da fuori area di Calcagni, la palla è deviata e finisce in porta.

Il Lumezzane tenta il forcing nei minuti finali, ma il punteggio non cambia più e l’incontro termina uno pari.

L’intervista post partita

Al termine dell’incontro, in conferenza stampa ha parlato il mister Arnaldo Franzini. Queste le sue parole:

“Era una partita importantissima per la classifica, quindi subire il pareggio nel recupero lascia molto amaro in bocca. Dopo i primi venti minuti ci siamo abbassati troppo, non eravamo nella nostra giornata migliore mi è sembrato mancasse un po’ di brio, ma dopo l’1-0 la partita era in controllo quindi dispiace per il risultato. L’approccio nei primi tempi in casa è sempre difficoltoso contro squadre che vengono qua con uno spirito difensivo, la palla deve girare più velocemente e in questo siamo mancati. Dobbiamo fare mea culpa e lavorare per migliorare in situazioni come quelle di oggi. Per quanto riguarda le condizioni di Moscati dobbiamo ancora verificare l’entità dell’infortunio, ma a Padova non ci sarà”.

Il tabellino

LUMEZZANE - NOVARA 1-1

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Regazzetti, Pisano, Dalmazzi, Parodi; Calì, Taugourdeau, (82’ Pesce) Moscati (23’ Ilari); Spini (82’ Malotti), Gerbi, Cannavò (66’ Capelli) A disposizione: Galeotti, Deratti, Troiani, Pogliano, Basso Ricci, Poledri, Scremin, Righetti, Kolaj Allenatore: Franzini.

NOVARA (3-4-2-1): Desjardinis; Bonaccorsi, Bertoncini, Urso (80’ Migliardi); Boccia (87’ Bagatti), Ranieri (80’ Gerardini), Speranza, Calcagni; D’Orazio, Donadio; Corti (66’ Scappini) A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Prinelli, Scaringi, Gerbino, Martinazzo Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Rosario di Napoli.

ASSISTENTI: Vitale di Salerno; Marra di Agropoli.

RETI: 51’ Spini - 91’ Calcagni

AMMONITI: Deratti, Pisano, Pesce - Urso, Bonaccorsi, Speranza.

NOTE: Calcio d’angolo: 2-2. Recuperi: 2’ - 5’.