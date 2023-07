Femminile, Aldo Nicolini è il nuovo allenatore del Brescia Calcio Femminile

Sarà Aldo Nicolini a guidare le leonesse nel prossimo campionato di Serie B Femminile. L’ex tecnico della Primavera del Brescia Calcio, alla sua prima esperienza nel calcio femminile, avrà il compito di migliorare l’ottavo posto conquistato la scorsa stagione con il mister Ashraf Seleman.

Di seguito le dichiarazioni della presidente Clara Gorno e del neo allenatore Aldo Nicolini.

Clara Gorno (Presidente): “Voglio partire ringraziando il direttore Sbaraini. Entriamo nel terzo anno, gli ultimi due sono stati complicati ed impegnativi. Il Brescia si è evoluto tanto nell’ultimo periodo toccando quasi i 200 tesserati. Sono onorata di avere il mister con noi. Brescia è una fucina di talenti, sia di calciatrici sia di allenatori. Sono contenta che un bresciano alleni il Brescia. Il fatto di non aver mai allenato squadre femminili non è sicuramente un problema. Faccio a lui i migliori auguri per questa esperienza. Quello che voglio fare è alzare il livello per contribuire al movimento. Il mister sicuramente ci aiuterà a farlo, non solo per quanto riguarda la prima squadra, ma insegnerà anche la metodologia agli allenatori delle giovanili. Vogliamo insegnare a giocare a calcio. Inoltre in chiave mercato il mister in chiave mercato ci ha aiutato parecchio, ci saranno ragazze giovani anche del nostro vivaio”.

Aldo Nicolini (Allenatore): “Non ho avuto il minimo dubbio ad accettare l’incarico e ringrazio la società per avere pensato a me. Io in questo momento sto studiando il calcio femminile, le partite, le squadre senza limitazioni di tempo. La parte importante è anche la motivazione da dare, sia ad atlete femmine sia ad atleti maschi. Voglio arrivare pronto il 27 luglio, data di inizio della preparazione atletica. Durante il mio studio ho voluto capire tanti aspetti, uno su tutti la predisposizione delle atlete al lavoro. Allenarsi il mattino è un grande vantaggio e richiede comunque una grande professionalità anche fuori dal campo. Da questa stagione mi aspetto disponibilità delle ragazze nel lavorare, ma su questo ho pochissimi dubbi. La loro natura le porta ad essere più determinate e sono sicuro che vedrò questo aspetto in campo. Noi come staff dobbiamo fare un lavoro che va oltre la partita. La società e la presidente sono molto attenti ai temi delle pari opportunità e siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Mi ha colpito molto la sensibilità, la serietà e la delicatezza delle persone con le quali mi sono rapportato in questi giorni e anche questo mi ha aiutato a scegliere questa società”.